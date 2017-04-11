Фотожабы: «Наконец-то, чистый налогий!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Лукашенко потребовал привлечь ученых к доработке Декрета №3

Белорусский портал Kyky.org попал в российский реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению на территории РФ информацию за статью о воровстве одежды из магазинов, опубликованную в 2014 году

Белорусские телеканалы показали радость Лукашенко от победы в любительском турнире

«Трамп полностью уничтожил репутацию Путина»

Путина щелкнули по носу

«А ведь вас, дурачье, предупреждали! Говорили вам, что Трамп не наш»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не предотвратила химатаку в Сирии

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«Теперь-то я не русский агент?»