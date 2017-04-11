Фотожабы: «Наконец-то, чистый налогий!»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Лукашенко потребовал привлечь ученых к доработке Декрета №3
Белорусский портал Kyky.org попал в российский реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению на территории РФ информацию за статью о воровстве одежды из магазинов, опубликованную в 2014 году
Белорусские телеканалы показали радость Лукашенко от победы в любительском турнире
«Трамп полностью уничтожил репутацию Путина»
«А ведь вас, дурачье, предупреждали! Говорили вам, что Трамп не наш»
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не предотвратила химатаку в Сирии
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«Теперь-то я не русский агент?»
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