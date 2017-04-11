Фрау Анекдот

Власти сделали свой ход: «Советская Белоруссия» опубликовала «расследование», посвященное арестованным членам «Белого легиона» и «Молодого фронта».

В частности, сообщается, что впервые в истории суверенной Беларуси возбуждается уголовное дело по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования». По информации «СБ», «следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением».

Что нового можно узнать из этой статьи? Если слить словесную воду, то в сухом остатке – следующие утверждения:

1. «Белый легион» якобы не «самораспустился» много лет назад, а ушел в глубокое подполье.

2. Организация якобы находилась на постоянной связи с Николаем Статкевичем, который рассчитывал на «легион», как на «личную гвардию». Но никаких доказательств тому не приводится.

3. Бобруйский военно–патриотический клуб «Патриот» якобы являлся проектом «Белого легиона». Вот что пишет «СБ» по этому поводу:

«В летнем лагере «Патриота» дети и подростки от 8 до 17 лет получали от «инструкторов» и разных доброхотов специальные знания и начальные навыки в стрелковой и медицинской подготовке, защите от ОМП, занимались рукопашным боем. Вроде — полезное дело! Но идеологическое воспитание этих детей — к сведению бобруйских и иных чиновников! — проводилось все с тем же чрезмерным националистическим уклоном и явно вне контекста государственной политики. Исподволь, например, впитывалось чувство вражды к другим государствам... Основными «инструкторами» и наставниками были наезжающие в лагерь из Минска нынешние фигуранты уголовного дела...»

4. «Прошла информация, что на разрешенном властями минском шествии 15 марта Лозовский организовал настоящую рекогносцировку, обеспечивал и, говоря казенным языком, «документировал» действия милиции». Прошла информация! Очень убедительно.

5. Некоторые из задержанных дают показания. Из цитат, приведенных в «СБ», следует, что эти люди в общении соблюдали определенные правила конспирации и отрабатывали стрелковые упражнения, используя помповые ружья, а также ездили на киевский «Майдан», чтобы пройти программу медицинской подготовки.

Впрочем, «отдел расследований» прокололся даже на общеизвестном и легко верифицируемом факте. В статье сказано: «16 февраля 1994 года, еще при Шушкевиче, Верховный Суд запретил БЗВ». Однако Станислав Шушкевич был отправлен в отставку с поста председателя Верховного Совета в январе того же года… Если авторы неточны даже в таких мелочах, то в какой степени можно доверять их прочим утверждениям?

Но самый шик – это «письмо от гражданки Германии с белорусскими корнями», которое «СБ» опубликовала, снабдив следующими пояснениями:

«Назовем ее фрау А. Полностью ее фамилия компетентным лицам известна. Дама была коротко знакома с французом по имени Мишель (любители конспирологии понимают, что в целях безопасности и это имя открыто называть нельзя), который, в свою очередь, общается с проживающими в Польше Санниковым и Бондаренко. Которые, если помните, писали несколько лет назад слезную просьбу Президенту о своем раскаянии и помиловании. Досрочно покинув зоны, «раскаянцы» съехали на западные хлеба и принялись за свое. Именно они и проболтались Мишелю о планах на 25 марта. Француз поделился «секретами» с подругой А.

Так она узнала, что на 25 — 26 марта в Минске готовятся не просто беспорядки, а настоящие бои. Причем не только с милицией. Утверждалось, что в Минск едут боевики, вот их и будут бить местные «патриоты». Ясно, что этот бред был всего лишь прикрытием атаки на «пошатнувшийся трон» (такие гнилые новости распространяли в марте почти все «хартии» и прочие «белсаты»). Но чужие «боевики», защита от них мирных минчан — это что–то новое и, конечно, очень «патриотичное»! Тем не менее шокированная белорусская берлинка поспешила в посольство и собственноручно написала заявление на имя Президента, умоляя принять «немедленные меры», поскольку опасалась, что «погромы могут угрожать ее больной матери», живущей в центре Минска…»

Ну, ребята, ну так же нельзя. Неужели более убедительную мотивацию нельзя было придумать???

Письмо датировано 16 марта. Судя по штампу, в администрации президента Беларуси оно зарегистрировано 20 марта. И в тот же день были произведены аресты по «делу патриотов»…

Обращает на себя внимание казенный стиль послания и явная нестыковка. Итак, предположим, что Санников и Бондаренко проболтались «Мишелю» о своих планах устроить переворот в Беларуси. Согласитесь, первому встречному об этом не рассказывают. В таком случае «Мишель» должен был являться как минимум глубоко сочувствующим «хартийцам». Но тогда он точно не стал бы называть это «последним шансом для фашистского переворота». Вот какая угодно могла быть формулировка: торжества демократии, падения «кровавого режима», чего угодно – но не фашистского переворота, ибо называть фашистами своих друзей как-то странно.

Другое дело, что отчасти всю эту историю «пролегендировал» сам Андрей Санников, который накануне 25 марта с упорством, достойным лучшего применения, повторял, что в Беларуси сложилась революционная ситуация. При том, что этот тезис был чрезвычайно далек от реальности. Кстати, существенная часть аргументации «СБ» построена на цитатах из публичных заявлений оппозиционеров.

В общем, «Фрау А.» можно расшифровать как «Фрау Анекдот». Вероятно, со временем данная госпожа займет место рядом с «дохлыми крысами» и другими мемами, порожденными фантазиями властей. Но пока, к сожалению, над этим анекдотом смеяться не приходится – обвинение в «создании незаконного вооруженного формирования» предъявлено уже 20 подследственным.