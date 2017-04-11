Лукашенко в Речице «увидел свет в конце тоннеля»

Вспомнил «тунеядцев и снова заявил, что «зарплата в Br1 тыс. — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать».

— Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить, — сказал Александр Лукашенко трудовому коллективу «Речицадрев», сообщает пресс-служба президента.

Продолжил, что в Речице насчитывается несколько сотен безработных — менее 1% от трудоспособных граждан:

— Но и им надо предложить работу по квалификации. Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя – «тунеядцев», ничего не делают. Это разве нормально?

По его словам, среди этих людей — большое количество потенциальных правонарушителей, которые готовы пойти на преступления, чтобы добыть средства на проживание. Лукашенко заметил, что не против критики, однако прежде гражданам надо подумать о будущем страны:

— Критиковать — критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать. Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля.

Лукашенко также затронул тему ценообразования, сказав, что государство разрешит вопросы завышенных цен:

— В правительстве уже начали шевелиться. Рыночники там появились: отпустили цены на все, что попало, и получили их рост.

Карбалевич: «Что предлагает Лукашенко кроме репрессий? Зарплату в $ 500? Это несерьезно»

«Мир подошел к очень опасной черте»

Также, выступая перед рабочими, Лукашенко прокомментировал ракетный удар по Сирии и политику США:

— Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего.

При этом Лукашенко предложил взглянуть на данную проблему шире.

— Ему (Дональду Трампу, — С.) надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигрывавшие, и некоторые богатые. И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку.

С другой стороны, есть факты газовой атаки на мирных граждан в Сирии (если они правдивы), добавил глава Беларуси. Хотя информация о данном происшествии весьма противоречивая, оно стало формальной причиной ракетных ударов США.

Глава государства убежден, что прежде чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в ситуации.

Что касается противостояния России и Америки, Лукашенко считает, что эти две ядерные империи не дойдут до открытого столкновения. В противном случае мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием:

— Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было.