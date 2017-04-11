Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему у белорусов не получается договориться с властью?
Лукашенко в Речице «увидел свет в конце тоннеля»
Мітрапаліт Кандрусевіч выказаўся пра Дэкрэт №3: «Мне стала горка за краіну»
Доллар и евро снова отмотали
Минфин РФ прорабатывает вопрос о выделении кредита «на поддержку бюджета» Беларуси
Нацбанку скорректировали основную цель «в целях повышения эффективности»
Минсвязи: «Мы не будем стоять с кувалдой над головой и что-то отрубать»
Лукашенко на посевной: «Экономия должна быть жесточайшей»
Две свежие цитаты Лукашенко о теракте на «Октябрьской», случившемся ровно 6 лет назад
Осмелится ли налоговая считать деньги чиновников, живущих не по средствам?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко опять «спалился» на Дворце Независимости
Российский «Первый канал» раскритиковал Лукашенко и дал слово Статкевичу
Безумие с бонстиками. Что это было?
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
«Эксперты в шоке». Зачем «Белтелеком» зарыл в землю деньги?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Amnesty International — о казнях в мире в 2016-м, в том числе в Беларуси
Путина щелкнули по носу
«Всю жизнь моя страна всех вокруг называла врагами»
Воскресный протест в Бобруйске: «Значит, вязать не будут»
Калинкина: «Если бы кто-то хотел спровоцировать милицию на дурь, то вряд ли придумал бы лучшее, чем министр МВД»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
«Гатовыя пляскаць у ладкі», — рабочы «Івацэвічдрэва» пра затрыманьне дырэктара
«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»
Адвокат ученика гимназии №74 о приговоре: «Жестоко, несправедливо, незаконно»
«Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны»
«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
Крысціна Крысанава: «Калі нехта казаў: «У цябе тоўстыя ляжкі», адказвала: «Так, ужо каторы год»
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Политика
11.04.2017
Салiдарнасць
Лукашенко в Речице «увидел свет в конце тоннеля»

Вспомнил «тунеядцев и снова заявил, что «зарплата в Br1 тыс. — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать».

— Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить, — сказал Александр Лукашенко трудовому коллективу «Речицадрев», сообщает пресс-служба президента.

Продолжил, что в Речице насчитывается несколько сотен безработных — менее 1% от трудоспособных граждан:

— Но и им надо предложить работу по квалификации. Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя – «тунеядцев», ничего не делают. Это разве нормально?

По его словам, среди этих людей — большое количество потенциальных правонарушителей, которые готовы пойти на преступления, чтобы добыть средства на проживание. Лукашенко заметил, что не против критики, однако прежде гражданам надо подумать о будущем страны:

— Критиковать — критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать. Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля.

Лукашенко также затронул тему ценообразования, сказав, что государство разрешит вопросы завышенных цен:

— В правительстве уже начали шевелиться. Рыночники там появились: отпустили цены на все, что попало, и получили их рост.

Карбалевич: «Что предлагает Лукашенко кроме репрессий? Зарплату в $ 500? Это несерьезно»

«Мир подошел к очень опасной черте»

Также, выступая перед рабочими, Лукашенко прокомментировал ракетный удар по Сирии и политику США:

— Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего.

При этом Лукашенко предложил взглянуть на данную проблему шире.

— Ему (Дональду Трампу, — С.) надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигрывавшие, и некоторые богатые. И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку.

С другой стороны, есть факты газовой атаки на мирных граждан в Сирии (если они правдивы), добавил глава Беларуси. Хотя информация о данном происшествии весьма противоречивая, оно стало формальной причиной ракетных ударов США.

Глава государства убежден, что прежде чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в ситуации.

Что касается противостояния России и Америки, Лукашенко считает, что эти две ядерные империи не дойдут до открытого столкновения. В противном случае мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием:

— Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.6 (оценок:13)
Главное
Заико – правительству:
«К подобным планам добавил бы строительство атомной станции на Луне»
Як у палескай вёсцы жыве самая маладая ў Беларусі маці шасцярых дзяцей
Какие изменения в «декрет о тунеядцах» подготовили депутаты
«А нужно ли свои проблемы обсуждать с соседом?»
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY