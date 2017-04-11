Минфин РФ прорабатывает вопрос о выделении кредита «на поддержку бюджета» Беларуси

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

– Мы сейчас это прорабатываем – выделение до $ 1 млрд межгосударственного кредита на поддержку бюджета, — сказал он на международной конференции по проблемам развития экономики и общества в ВШЭ, сообщает Газета.ru.

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Россия выделит Беларуси кредит на сумму около $ 1 млрд «на хороших условиях».

По его словам, Беларусь также получит третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Сумма каждого из траншей составит $ 300 млн.