Нацбанку скорректировали основную цель «в целях повышения эффективности»

Указ № 108 вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Лукашенко подписал указ №­108, предусматривающий корректировку устава Нацбанка и иных актов главы государства для повышения эффективности деятельности главного банка страны и совершенствования его правового статуса, сообщается на сайте ведомства.

Основной целью деятельности Нацбанка вместо определенной ранее «защиты и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам» в качестве основной установлено поддержание ценовой стабильности.

Под ценовой стабильностью (устойчивостью покупательной способности национальной валюты) понимается умеренный общий рост цен в экономике, измеряемый индексом потребительских цен:

«Поддержание ценовой стабильности необходимо для социально-экономической сферы, поскольку позволяет снизить неопределенность в ценовой динамике и облегчить корректировку относительных цен, повысить спрос на национальную валюту в качестве инструмента сбережения, предотвратить инфляционное перераспределение богатства и дохода, способствует обеспечению финансовой стабильности».

Национальный банк может сдерживать общее инфляционное давление, управляя объемом денежной эмиссии и ценой денег в экономике. В долгосрочной перспективе рост денежной массы, интенсивность которого определяется увеличением предложения эмитируемой центральным банком национальной валюты, полностью трансформируется в рост цен.

Указом № 108 также уточнены и расширены отдельные функции регулятора. В частности, за Нацбанком закреплены полномочия:

— контролировать деятельность Белорусской валютно-фондовой биржи (в отношении осуществления данным обществом отдельных банковских операций) в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

— определять способы и порядок обеспечения исполнения обязательств, возникающих при межбанковских расчетах по операциям с использованием банковских платежных карточек;

— организовывать проведение научных исследований по вопросам деятельности Нацбанка и банковского сектора.

В целях оптимизации деятельности Нацбанка указом № 108 сокращено количество членов правления Национального банка с 11 до 9 человек, уточнен порядок назначения на должности зампредов правления и иных членов правления, перераспределены полномочия по распоряжению имуществом, не относящимся к основным средствам, изменен порядок выдачи доверенностей от имени регулятора.