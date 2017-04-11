Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему у белорусов не получается договориться с властью?
Лукашенко в Речице «увидел свет в конце тоннеля»
Мітрапаліт Кандрусевіч выказаўся пра Дэкрэт №3: «Мне стала горка за краіну»
Доллар и евро снова отмотали
Минфин РФ прорабатывает вопрос о выделении кредита «на поддержку бюджета» Беларуси
Нацбанку скорректировали основную цель «в целях повышения эффективности»
Минсвязи: «Мы не будем стоять с кувалдой над головой и что-то отрубать»
Лукашенко на посевной: «Экономия должна быть жесточайшей»
«Нужно, чтобы в город стало неудобно въезжать на собственном автомобиле»
Две свежие цитаты Лукашенко о теракте на «Октябрьской», случившемся ровно 6 лет назад
Осмелится ли налоговая считать деньги чиновников, живущих не по средствам?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко опять «спалился» на Дворце Независимости
Российский «Первый канал» раскритиковал Лукашенко и дал слово Статкевичу
Безумие с бонстиками. Что это было?
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
«Эксперты в шоке». Зачем «Белтелеком» зарыл в землю деньги?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Amnesty International — о казнях в мире в 2016-м, в том числе в Беларуси
Путина щелкнули по носу
«Всю жизнь моя страна всех вокруг называла врагами»
Воскресный протест в Бобруйске: «Значит, вязать не будут»
Калинкина: «Если бы кто-то хотел спровоцировать милицию на дурь, то вряд ли придумал бы лучшее, чем министр МВД»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
«Гатовыя пляскаць у ладкі», — рабочы «Івацэвічдрэва» пра затрыманьне дырэктара
«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»
Адвокат ученика гимназии №74 о приговоре: «Жестоко, несправедливо, незаконно»
«Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны»
«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
Крысціна Крысанава: «Калі нехта казаў: «У цябе тоўстыя ляжкі», адказвала: «Так, ужо каторы год»
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
11.04.2017
42.TUT.BY
Минсвязи: «Мы не будем стоять с кувалдой над головой и что-то отрубать»

В Минсвязи передумали вводить «налог на Skype и Viber».

Беларусь не будет монетизировать интернет-мессенджеры отдельно от других стран. Об этом рассказал министр связи Сергей Попков на пресс-конференции.

Напомним, в 2015 году на высоком уровне обсуждалась возможность монетизации услуг сервисов Skype и Viber.

— Считаем, что операторы, назовем их так, этих услуг, особенно Skype, должны делиться своими доходами для развития сети, — говорил Попков.

Тогда источники, близкие к обсуждению этого вопроса, утверждали: с высокой вероятностью эта ноша ляжет на плечи абонентов белорусских сотовых операторов.

Сейчас конкретных решений в этом направлении не принято. По словам Попкова, Беларусь наблюдает за опытом других стран и Международного союза электросвязи.

— Будем двигаться вместе с мировым решением. Отдельно [какие-либо меры] мы принимать не будем. Мы не будем стоять с кувалдой над головой и что-то отрубать.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Заико – правительству:
«К подобным планам добавил бы строительство атомной станции на Луне»
Як у палескай вёсцы жыве самая маладая ў Беларусі маці шасцярых дзяцей
Какие изменения в «декрет о тунеядцах» подготовили депутаты
«А нужно ли свои проблемы обсуждать с соседом?»
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY