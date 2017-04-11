Лукашенко на посевной: «Экономия должна быть жесточайшей»

Глава государства, находясь в Гомельской области, потребовал навести порядок с расходованием топлива при посевной кампании.

— Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей, — потребовал Александр Лукашенко, посещая совхоз «Исток».

Глава государства также обратил внимание на имеющиеся факты нерационального расходования топлива, воровства, что недопустимо, отмечает его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что некоторые сельхозобъекты, в том числе фермы, приведены в порядок:

— Культура высокая, и это должно быть везде.