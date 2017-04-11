Лукашенко на посевной: «Экономия должна быть жесточайшей»
Глава государства, находясь в Гомельской области, потребовал навести порядок с расходованием топлива при посевной кампании.
— Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей, — потребовал Александр Лукашенко, посещая совхоз «Исток».
Глава государства также обратил внимание на имеющиеся факты нерационального расходования топлива, воровства, что недопустимо, отмечает его пресс-служба.
Лукашенко отметил, что некоторые сельхозобъекты, в том числе фермы, приведены в порядок:
— Культура высокая, и это должно быть везде.
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