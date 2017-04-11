«Нужно, чтобы в город стало неудобно въезжать на собственном автомобиле»

Почему расширение дорог и увеличение парковок не решает транспортную проблему в городах.

Последние несколько десятков лет в Беларуси неуклонно растет количество автомобилей. Сегодня, по данным ГАИ, в Минске 370 автомобилей на 1000 человек.

– Если эта цифра вырастет до 480, город просто станет – такой прогноз озвучил начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой на конференции по устойчивой городской мобильности, организованной фондом «Интеракция».

Беларусь рискует наступить на те же грабли, которые еще 40 лет назад не смогла обойти Европа. Урбанисты и транспортники западноевропейских городов считали, что для «разгрузки» нужно расширять дороги и увеличивать количество парковочных мест.

Лишь в середине 1970-х произошел перелом в сознании и специалисты поняли: чтобы освободить от автомобилей центр, нужно довести до горожанина мысль, что парковаться там трудно и дорого. Нужно убедить автолюбителя, что проще, дешевле и быстрее добираться на общественном транспорте, велосипеде, такси, с наемным водителем – любым способом, который позволит оперативно доставить к месту назначения и незамедлительно «убрать» автомобиль из центра города.

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