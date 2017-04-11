Женщина, смотрящая на «Томагавки»

Кто такая Дина Пауэлл, женщина, определяющая стратегическую политику Трампа.

Дина Пауэлл — единственная женщина среди советников, сидящих за столом вместе с президентом Дональдом Трампом, запечатленных на фотографии, сделанной в ночь американского ракетного удара по сирийскому аэродрому в Хомсе. Газета.Ru выяснила, кто такая Пауэлл и какое влияние она имеет на Трампа, прослывшего шовинистом за свои пренебрежительные заявления о женщинах.

После того как два американских эсминца выпустили по аэродрому в Хомсе 59 ракет «Томагавк», а Минобороны РФ объявило о прекращении российско-американской координации по Сирии, Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп сидит в своей резиденции в окружении ближайших советников и министров, обсуждая с генералитетом итоги военной операции.

Единственная женщина на этом фото — Дина Пауэлл, заместитель советника президента по национальной безопасности по стратегическим вопросам

«Дина Пауэлл — потрясающий талант, сделавшая отличную карьеру в частном секторе. Она проявляла лидерские качества, занимаясь как проблемами экономического роста, так и борьбой за права и возможности женщин в различных аспектах развития бизнеса и предпринимательства», — ранее отзывался о ней Дональд Трамп. Политик перечислил далеко не все ее карьерные успехи.

Впрочем, с точки зрения многих американских СМИ, самый внушительный успех Пауэлл сегодня — это вхождение в ближний круг доверенных политических советников Трампа.

Президента США не раз обвиняли в неуважительном отношении к женщинам. В ходе предвыборной кампании вокруг шовинистических комментариев Трампа о его коллегах или журналистках развернулся не один громкий скандал.

На фотографии нет Кэллиэнн Конуэй, которую СМИ привыкли считать главной советницей президента США. Конуэй вела предвыборную кампанию и была одной из главных «говорящих голов» республиканского политика в последний год.

Пауэлл, напротив, в СМИ до сих пор появлялась редко, публичными выступлениями не отмечалась, оставаясь в политической тени. Именно поэтому присутствие Пауэлл на фото заставило многих задуматься, в чем заключается влияние этой женщины на президента.

Эффективная женщина Востока

Американская бизнес-леди египетского происхождения, родившаяся в Каире в 1973 году и перебравшаяся с семьей в Техас в возрасте четырех лет, начала свою политическую карьеру еще в студенческие годы. В начале 1990-х она обучалась гуманитарным наукам в Техасском университете и одновременно работала помощником республиканки Кэй Бэйли Хатчинсон.

В 1995 году, отказавшись от учебы в юридической школе, Пауэлл стала работать в штабе Дика Арми, на тот момент лидера республиканцев в палате представителей США. Затем она заняла пост директора по делам конгресса в республиканском национальном комитете.

Взлет политической карьеры Пауэлл пришелся на годы президентства республиканца Джорджа Буша-младшего. Тогда о ее талантах говорили многие опытные политики, превратив ее в восходящую политическую звезду. Она стала самым молодым главой рекрутинга — отдела, отвечающего за наем сотрудников в команду Буша. Вскоре Пауэлл стала заместителем госсекретаря по вопросам образования и культуры.

Эндрю Кард, первый глава президентской администрации Буша, в это время называл Пауэлл «чрезвычайно привлекательным и очень компетентным сотрудником».

Во время второго срока Джорджа Буша египетское происхождение Пауэлл было расценено как еще один актив для администрации США. «Она крайне полезный для нас кадр, потому что говорит по-арабски, — объясняла The Washington Post Лиз Чейни, дочь вице-президента США Дика Чейни. — Она арабская женщина, может выступать в качестве образца для подражания и разрядить обстановку на переговорах». Впрочем, Чейни, правая по сути, допустила здесь одну ошибку. Пауэлл — не арабка по происхождению. Ее родители — христиане-копты.

Так или иначе, в 2005 году президент Буш назначил Пауэлл помощником госсекретаря по Ближнему Востоку. С приходом на новую должность Пауэлл стала новым лицом администрации США в этом регионе, в котором в то время многие были далеко не в восторге от американской политики. Вероятно, именно поэтому она покинула этот пост всего через два года — в 2007-м.

Впрочем, за это время Пауэлл уже сумела себя зарекомендовать. «Она возобновила диалог с Ираном, который мне виделся невозможным, — вспоминала впоследствии Кондолиза Райс, госсекретарь США. — Мне очень жаль, что она уходит. Она фантастический работник».

«У нее было так много идей, — говорила Райс The Washington Post. — Причем есть люди, у которых идеи есть, но нет способности реализовать их. Дина же отличалась тем, что могла их реализовать».

Пауэлл ушла в частный сектор: перешла на Уолл-стрит, где начала экономическую карьеру в Goldman Sachs. Заняв должность директора по глобальному корпоративному воздействию, она вскоре стала президентом фонда Goldman Sachs. Она занималась реализацией глобальной благотворительной программы, направленной на помощь женщинам-предпринимателям в продолжении образования, получении доступа к капиталу и реализации своего экономического потенциала.

В свое время экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон (проигравшая Трампу на выборах в 2016 году) высоко оценивала работу этого фонда, который в том числе финансировал исследования вклада женщин в мировую экономику.

Один из партнеров Пауэлл отмечает в ней удивительную способность укреплять партнерские отношения и связывать лидеров в государственном и частном секторах.

«Она обладает настоящим талантом для установления партнерских отношений, и это один из ключевых моментов, который делает ее эффективной в работе», — рассказывала CNN Карен Хьюз, бывший заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью в Госдепартаменте США.

Позже Дина Пауэлл стала главой отдела преобразующего инвестирования, и под ее руководством Goldman Sachs начал сотрудничество с частными зарубежными инвестиционными компаниями, вкладывающими в малый бизнес.

Назначение Пауэлл вызвало неоднозначную реакцию среди американских политиков. Один из бывших чиновников Госдепартамента задался вопросом, каким образом предыдущий опыт работы Дины Пауэлл дает ей право разрабатывать стратегию по вопросам национальной безопасности. «Что она знает о национальной безопасности?» — вопрошал он на страницах The Washington Post.

Однако прежние сотрудники Совета национальной безопасности полностью разделили решение Трампа, ссылаясь на имеющийся у Пауэлл опыт. «У нее есть доверие президента, знания о том, как работает система, и представление о том, какие шаги следует сделать», — рассказал The New York Times Марк Пфейфле, бывший заместитель советника президента по стратегическим коммуникациям.

Другой бывший заместитель советника по нацбезопасности на условиях анонимности заявил изданию, что Пауэлл обладает намного большим опытом работы в Вашингтоне, в отличие от большинства чиновников Белого дома. «Она знает больше о работе Вашингтона, чем Райнс Прибус, Стивен Бэннон и Кэллиэнн Конуэй», — добавил он.