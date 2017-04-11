Две свежие цитаты Лукашенко о теракте на «Октябрьской», случившемся ровно 6 лет назад

11 апреля исполняется 6 лет теракту в минском метро, унесшему жизни 15 человек. «Салідарнасць» собрала несколько свежих высказываний главы государства о трагедии в подземке.

Во время встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко отреагировал на новость о взрыве в питерском метро. Говоря о минском теракте, он был краток:

— Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами.

В интервью телерадиокомпании «Мир» он продолжил тему более подробно:

— Люди должны все-таки не то что уже бояться этого, хотя в какой-то ситуации и надо бояться этого страшного явления, люди должны быть очень внимательными. И там, где они видят, что что-то не так, они все-таки должны взаимодействовать со спецслужбами, они должны информировать специальные службы. А ясно кого это без проблем: у нас это или милиция, или органы безопасности, или еще какие-то спецслужбы (у нас эта система контакта с советских времен выстроена). Надо все-таки об этом говорить, потому что все эти террористы, они так или иначе в большинстве своем живут среди людей, так или иначе готовятся к подобным мероприятиям, террористическим актам.

И неправда, что люди этого не видели, не замечали и так далее. Иногда халатность государственных органов, которые должны быть больше всего насторожены и работать против этого, вот эта неосторожность, невнимательность, халатность, головотяпство государственных органов и прочих приводит к тому, что вовремя не удалось предотвратить теракт.

Я уже делаю выводы из того, что у нас было, — это не какие-то там игиловцы приехали и другие, а соответствующий взрыв в метро, который произошел несколько лет тому назад, ведь это были белорусы. И, когда начали расследование, мы увидели, что эти так называемые белорусы ни в чем особо не подготовленные к терроризму, они, действуя среди людей, смогли соорудить какое-то там взрывное устройство, работали с Интернетом. Апробировали его в лесу. В квартире обычной, в доме обычном в подвале этим занимались, а это видели десятки людей. Но никто не придал этому значения. А надо! Время такое, что каждый человек должен быть настороже, каждый человек, если его волнует какая-то проблема, он должен об этом говорить.