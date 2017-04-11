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11.04.2017
Почему сервис Airbnb закрыл российское подразделение

Международный сервис бронирования квартир в конце марта ликвидировал свою российскую дочернюю компанию ООО «Эйрбиэнби Раша», зарегистрированную в 1012 году.

Как сообщает Коммерсантъ, представитель Airbnb заверил издание, что компания при этом не сокращала сотрудников, а лишь упростила операционную структуру, переведя все операции в Берлин, Дублин и Лондон.

Закрытие российского юридического лица может быть вызвано, в том числе ужесточением законодательства РФ, считают опрошенные газетой эксперты. В частности, властям теперь будет сложнее запрашивать у компании данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир или попавших в поле зрения правоохранительных органов.

Сервис Airbnb запущен в 2008 году и сейчас предлагает пользователям жилье в 65 тысяч городов 191 страны мира. Компания получила около 3,4 млрд долларов инвестиций, в том числе от фонда DST Global Юрия Мильнера. Airbnb взимает с хозяев апартаментов 3% от суммы бронирования, а с арендатора - от 6% до 12%.

 
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