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Общество
11.04.2017
TUT.BY
Amnesty International — о казнях в мире в 2016-м, в том числе в Беларуси

Применение такого вида наказания, как смертная казнь, в 2016 году в мире уменьшилось на 37%.

Общее количество казней уменьшилось по сравнению с историческим максимумом, зафиксированным в 2015 году. Также заметно снизилось число стран, где выносили смертные приговоры, и число стран, где проводили казни. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, который был опубликован 11 апреля.

В 2016 году, по данным организации, было казнено как минимум 1032 человека. Это на 602 меньше, чем в 2015 году. При этом, как указывает организация, не учитывались тысячи казней, проведенных в Китае, где данные о применении смертной казни продолжают оставаться государственной тайной.

За 55% всех казней ответственен Иран. Однако общее количество смертных приговоров, приведенных в исполнение в этой стране, уменьшилось на 42% (с как минимум 977 до минимум 567) по сравнению с прошлым годом. Значительное сокращение числа смертных казней также зафиксировано в Пакистане — на 73%, в Индонезии, Сомали и США, которые впервые с 2006 года не фигурируют в первой пятерке стран, где проводят больше всего казней в мире.

В настоящее время смертные казни отменены в 104 странах. Для сравнения, в 1997 году таких стран было только 64.

В докладе указывается, что в Европе и Центральной Азии смертная казнь действует только в двух странах: Беларуси и Казахстане.

В 2016 году, пишет организация, в Беларуси суды вынесли четыре смертных приговора. В течение года были казнены как минимум четыре человека. В апреле расстреляли 22-летнего Сергея Иванова, и, насколько известно, он стал первым человеком, казненным в Беларуси с ноября 2014 года. Житель Речицы был признан виновным в изнасиловании и убийстве. Его брат обращался в Комитет ООН по правам человека, утверждая, что суд над Сергеем Ивановым был несправедливым. Однако приговор привели в исполнение, не дожидаясь рассмотрения дела в ООН.

В ноябре 2016 года были приведены в исполнение приговоры Геннадию Яковицкому, Сергею Хмелевскому и Ивану Кулешу. Напомним, тогда организация назвала позором эту череду смертных казней.

По имеющейся информации, смертной казни в Беларуси ожидают еще два человека: Сергей Востриков и Кирилл Казачок. Сергея Вострикова приговорили к смерти в мае, признав виновным в двух отдельных случаях изнасилования и убийства. В декабре суд приговорил Кирилла Казачка к высшей мере наказания за то, что в январе он убил двух собственных детей.

Как указывается в докладе, в большинстве стран смертные приговоры выносили в результате судебных разбирательств, не отвечавших международным стандартам справедливого судопроизводства. «В 2016 году особую обеспокоенность Amnesty International вызывали судебные разбирательства, проходившие в Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Индонезии, Ираке, Иране, Китае, Северной Корее, Пакистане и Саудовской Аравии», — пишет Amnesty International.

 
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