Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему сервис Airbnb закрыл российское подразделение
Amnesty International — о казнях в мире в 2016-м, в том числе в Беларуси
Осмелится ли налоговая считать деньги чиновников, живущих не по средствам?
У справе «Белага легіёну» — 21 пад арыштам, яшчэ адзін пад падпіскай
Госсекретарь США: Россия не предотвратила химатаку в Сирии
В Городке молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в пьющую пиво компанию
Дожди возвращаются, по юго-востоку до +18°С
На Окрестина 18 дней без суда сидят украинские студенты
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко опять «спалился» на Дворце Независимости
Российский «Первый канал» раскритиковал Лукашенко и дал слово Статкевичу
Безумие с бонстиками. Что это было?
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
«Эксперты в шоке». Зачем «Белтелеком» зарыл в землю деньги?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Путина щелкнули по носу
«Всю жизнь моя страна всех вокруг называла врагами»
Воскресный протест в Бобруйске: «Значит, вязать не будут»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
«Гатовыя пляскаць у ладкі», — рабочы «Івацэвічдрэва» пра затрыманьне дырэктара
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»
Адвокат ученика гимназии №74 о приговоре: «Жестоко, несправедливо, незаконно»
«Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны»
«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста
Крысціна Крысанава: «Калі нехта казаў: «У цябе тоўстыя ляжкі», адказвала: «Так, ужо каторы год»
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
11.04.2017
Евгений Кириллов, Завтра твоей страны
Осмелится ли налоговая считать деньги чиновников, живущих не по средствам?

Налоговики получат право проверять декларации белорусов за последние десять лет. Кто окажется под пристальными вниманием?

Соответствующие поправки в закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества» вступят в силу с 14 июня, сообщает onliner.by.

По словам депутата постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Валерия Бородени, налоговые органы будут проводить «сопоставление сумм доходов и расходов физического лица за полный календарный месяц, несколько календарных месяцев текущего календарного года, в котором была подана декларация о доходах, а также за 10 полных календарных лет».

Руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин считает, что такие шаги связаны со стремлением правительства всеми способами увеличить поступления в казну.

– А один из способов увеличения поступлений подоходного налога – это сопоставление расходов и доходов людей. И в этом основная логика, – замечает он.

По мнению эксперта, большинство граждан эти нововведения никак не затронут. Беспокоиться стоит тем людям, которые имеют большое количество квартир или другой недвижимости, имущества, предметов роскоши, но не имеют соответствующего дохода. Или же родственникам чиновников, на которых записано имущество такого рода.

– В целом это адекватная практика, если наши органы не будут делать то, что они обычно делают – злоупотреблять полномочиями. В политических или экономических целях выполнять, что называется, заказ власти, – предупреждает экономист.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Заико – правительству:
«К подобным планам добавил бы строительство атомной станции на Луне»
Як у палескай вёсцы жыве самая маладая ў Беларусі маці шасцярых дзяцей
Какие изменения в «декрет о тунеядцах» подготовили депутаты
«А нужно ли свои проблемы обсуждать с соседом?»
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY