Осмелится ли налоговая считать деньги чиновников, живущих не по средствам?

Налоговики получат право проверять декларации белорусов за последние десять лет. Кто окажется под пристальными вниманием?

Соответствующие поправки в закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества» вступят в силу с 14 июня, сообщает onliner.by.

По словам депутата постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Валерия Бородени, налоговые органы будут проводить «сопоставление сумм доходов и расходов физического лица за полный календарный месяц, несколько календарных месяцев текущего календарного года, в котором была подана декларация о доходах, а также за 10 полных календарных лет».

Руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин считает, что такие шаги связаны со стремлением правительства всеми способами увеличить поступления в казну.

– А один из способов увеличения поступлений подоходного налога – это сопоставление расходов и доходов людей. И в этом основная логика, – замечает он.

По мнению эксперта, большинство граждан эти нововведения никак не затронут. Беспокоиться стоит тем людям, которые имеют большое количество квартир или другой недвижимости, имущества, предметов роскоши, но не имеют соответствующего дохода. Или же родственникам чиновников, на которых записано имущество такого рода.

– В целом это адекватная практика, если наши органы не будут делать то, что они обычно делают – злоупотреблять полномочиями. В политических или экономических целях выполнять, что называется, заказ власти, – предупреждает экономист.

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