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Экономика
11.04.2017
Константин Похольчик
Заико – правительству:
«К подобным планам добавил бы строительство атомной станции на Луне»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал «Салідарнасці» ситуацию в белорусской экономике.

Недавно премьер-министр Андрей Кобяков вновь заявил, что «просматриваются перспективы» достижения к концу года средней зарплаты в $ 500.

– Наши чиновники повторяют задачу, которую сформировал их главный начальник. Это мантра, которая пришлась им по вкусу. Но вообще-то такое указание предполагает увеличение нынешней средней заработной платы на 40%. Это безумие со стороны наших чиновников ставить такую задачу. Если бы такое попытались осуществить в США или в Германии, то это привело бы к краху всей их экономики, – уверен Леонид Заико.   

Фото Белгазеты

Экономист отмечает, что в нынешних условиях у властей есть только один путь добиться поставленной цели: сократить количество занятых в экономике на 30-40% и перераспределить деньги среди оставшихся.

Но на это правительство, по понятным причинам, не пойдет. Тем более месяц назад Александр Лукашенко потребовал трудоустроить всех к 1 мая.

«Предложение главы государства поистине гениальное»

Впрочем, Леонид Заико не воспринимает всерьез и эту задачу.

– Я бы к этим планам добавил также строительство атомной станции на Луне и высадку белорусов на Марсе. Эти задачи в равной степени интересны и занимательны, – говорит экономист.

А вот озвученную Андреем Кобяковым цель создать в нынешнем году 70 тысяч новых рабочих мест считает вполне реальной.

– Это на самом деле немного. У нас 4,5 млн работающих в реальном секторе экономики. Значит, количество рабочих мест нужно увеличить всего на 1,5%. Это ерунда. Если так прибавлять каждый год, то за 60 лет можно создать новую экономику, – отмечает руководитель аналитического центра «Стратегия».    

Также на минувшей неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о восстановлении прежних объемов поставок нефти в Беларусь.

«Россия даст денег самой себе»

Но Леонид Заико удивляется, почему в нашей стране этому придают такое большое значение. 

– Каждый белорус должен спросить себя: а почему мы так зависим от нефти и цен на нее? Мы что, не умеем работать, мы какие-то тупые? Ведь что получается: мы настолько неправильно живем, что кто-то другой должен нас финансировать. Я не понимаю, почему люди говорят о суверенитете Беларуси и при этом выпрашивают нефть, чтобы свети концы с концами, – отмечает экономист. 

Вместе с тем, собеседник «Салiдарнасцi» не считает, что восстановление прежних объемов нефти заметно скажется на состоянии белорусской экономики.

– Думаю, что ситуация в экономике на конец года будет такой же, как в начале года. То есть ни шатко, ни валко. Будем производить мебель из опилок, будем заниматься молоком и сыром, не будем делать 3D-принтеры и роботов. Останемся в положении провинциальной страны, какой мы и были, – полагает эксперт.  

Но почему при продолжающейся стагнации глава государства не меняет премьер-министра?  

– Это будет равнозначно тому, как студенты меняют носки. Знаете, как они это делают? Сначала грязные носки отбрасывают в сторону, и надевают посвежее. А потом смотрят, что ничего не постирано, и опять надевают грязные. От смены премьер-министра ничего не изменится, в Беларуси нужно менять всех чиновников, – подытоживает эксперт.

 
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