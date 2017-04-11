Какие изменения в «декрет о тунеядцах» подготовили депутаты

Заместитель председателя Комиссии по труду и социальным вопросам палаты представителей Национального собрания Людмила Кананович рассказала Еврорадио, какие идеи посетили депутатов во время обсуждения декрета №3.

1. «Внесено предложение, чтобы ведение личного хозяйства учитывалось независимо от места жительства. И независимо от целевого назначения». Другими словами, если раньше от уплаты сбора освобождали только тех владельцев приусадебных участков, которые жили в сельской местности, то сейчас депутаты предлагают освобождать и тех, кто живёт в городах и ведёт хозяйство на своих дачных участках или имеет дом в деревне.

2. «Возможность отсрочки и рассрочки платежей. Это предложение пошло от избирателей. Наши избиратели сообщали, что, в принципе, они готовы платить сбор, но если бы была рассрочка на 2-3 месяца, либо отсрочка». До сих пор сбор по Декрету №3 необходимо выплачивать полностью и за один раз.

3. «Ещё одно предложенное депутатами изменение — расширение категорий освобождённых от уплаты сбора граждан. В первую очередь, это граждане, призываемые на срочную воинскую службу. Или на альтернативную. Их предлагается освободить от уплаты в год призыва и в год окончания призыва. С учётом того, что это время и нужно для трудоустройства.

Также мы предложили освободить от уплаты сбора женщин по причине беременности и родов. Если возникает такая ситуация и есть подтверждение, что они находятся на учёте, то их тоже следует освобождать.

Также студенты за полгода до момента начала учёбы и на полгода после её завершения. И ещё было разработано предложение, освободить от уплаты сбора людей, стоящих на учёте в психоневрологическом диспансере».

Как отметила сама Кананович, данные правки в декрет не являются кардинальными:

«Документ просто дорабатывается на основе каких-то положительных и отрицательных замечаний, которые получены в ходе его применения. Как говорится, не попробовав, не узнаешь. Жизнь диктует необходимость внесения каких-то изменений в Декрет №3. Не коренных. Но просто доработать его».