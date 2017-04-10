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Общество
10.04.2017
Кирилл Иванов
«А нужно ли свои проблемы обсуждать с соседом?»

Николай Статкевич рассказал, почему согласился на разговор с российскими журналистами. Байнет отреагировал.

Одной из самых обсуждаемых в понедельник тем стал сюжет на российском «Первом канала», в котором критиковался Александр Лукашенко и засветился Николай Статкевич. 

В сюжете за авторством Екатерины Кибальчич в частности рассказывается, что «Лукашенко рад был отвлечь общество от внутренних проблем и направить ненависть в сторону России».

«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»

Позже Николай Статкевич рассказал «Нашай Ніве», почему соглаcился на разговор с российскими журналистами. По его словам, разговор с корреспондентом канала длился около часа, но в результате в сюжете слов политика осталось очень мало:

— Фактически отрывки без логического завершения. Но оставили важную фразу, где я говорю, что благодаря российским деньгам эта власть и держится.

Статкевич признал, что российские журналисты «немного переврали», но в целом получилось нормально, «бывает гораздо хуже».

Политик высказал мнение о целях сюжета о Беларуси. вышедшего в итоговой передаче «Первого канала»:

— Первая цель его — подрыв позиций Лукашенко в российском обществе. Вторая — давление на Лукашенко, попытка его то ли напугать, то ли просто сделать ему неприятно. Первый российский канал вдруг берет и показывает человека, которого Лукашенко, мягко говоря, очень-очень-очень-очень не любит! И показывает не с рогами и хвостом, а довольно адекватно.

И третья, главная цель. В сюжете открыто говориться, что Беларусь надо уважать, язык наш нужно уважать. Господина Решетникова, которого на пенсию провожал сам Путин, в сюжете подают маргиналом. И я воспринимаю это так — Россия готовится к Беларуси без Лукашенко. Россия готовится к ситуации, когда его уже не будет. Ведь Россия не хочет потерять белорусский народ так, как украинский. И этот сюжет — попытка убедить белорусское общество, самую активную его часть, патриотическую, что Россия не враг, что Россия уважает государственность и культуру.

«Переговоры президентов были на столько дружескими и успешными…»

Репортаж Кибальчич с участием Статкевича вызвал обсуждение в Байнете. «Салідарнасць» подготовила небольшой обзор мнений.

Zmicier Pankaviec

Я вельмі паважаю гэтага чалавека, але навошта Статкевіч удзельнічае ў расійскай інфармацыйнай вайне супраць Беларусі?

Андрэй Дзмітрыеў

Переговоры президентов были на столько дружескими и успешными, что на первом канале в итоговой программе Лукашенко показали, как потворствующего русофобии, независимые СМИ проводниками западных интересов, Статкевича чуть ли не пророссийским.

7 минут обосновывали почему нужно давать деньги на свое гражданское общество, СМИ, аналитику.

Собственно, именно такое ощущение остается после просмотра ролика Екатерина Кибальчич — обоснование для властьимущего класса, почему нужно финансировать внутри Беларуси проекты, как это делает запад и демонополизировать диалог, который сегодня ведется исключительно между властями.

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Вось калі расейская ўлада, эліта і народ пачне разумець, што Беларусь і Украін — гэта незалежныя самастойныя краіны са сваёй мовай і гісторыяй. І пачне паважаць, нашу незалежнасць мову і культуру, вось тады можна будзе пачынаць нейкія размовы пра «добрага» суседа. Бо пакуль толькі адзін шавінізм ды імперыялізм».

«Его слова да Богу в уши. Есть один момент. Весьма существенный. У Путина выборы на носу. Он консерватор. Менять Рыгоравича он и сам не будет и другим не даст. До своих выборов не будет это 100%! Думается, что всё гораздо сложнее, чем представляется Николаю Викторовичу».

«Ці варта выносіць праблемы Беларусі на разгляд суседа? Ці варта даваць выкарыстоўваць сабе у бруднай гульни супраць сваёй Радзімы?».

 
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