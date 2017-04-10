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В мире
10.04.2017
Госсекретарь США: Россия не предотвратила химатаку в Сирии

Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сказал Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-би-эс, Россия в свое время взяла на себя ответственность контролировать процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии и гарантировать полное запрещение его производства.

Путина щелкнули по носу

Поэтому, по мнению госсекретаря США, вина за то, что в Сирии снова было применено химическое оружие, лежит именно на России, сообщает Русская служба ВВС.

Со слов Тиллерсона, не так важно, «была ли Россия соучастником, или ее специалисты оказались некомпетентными, или же сирийское правительство их перехитрило» — в любом случае, российская сторона «не выполнила свои обязательства перед международным сообществом».

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Тем не менее, как сказал Тиллерсон, у США нет доказательств, свидетельствующих о том, что Россия каким-то образом знала о готовящейся химической атаке на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб или принимала в ней участие.

В понедельник Тиллерсон встречается с министрами иностранных дел «Большой семерки». Планируется, что там дипломаты выработают единую позицию по этому поводу.

 
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