В Норвегии задержан 17-летний россиянин, готовивший взрыв в Осло

Эта и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее Время» с Кристиной Сувориной.

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе <a href=https://vk.com/videos-76296871?section=album_55592678 target="_blank">«Видеозаписи»</a> в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Смотрите также:

Как Трамп может помочь Путину бороться с терроризмом?