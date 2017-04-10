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10.04.2017
Салiдарнасць
В Минске возобновился судебный конвейер

10 апреля в минских судах рассматривались административные дела общественных активистов, которые участвовали в акциях по защите защитной зоны Куропат, возле здания КГБ, а также на Октябрьской площади 26 марта.

Насту Дашкевич оштрафовали заочно. Фото Радыё Свабода

Суд над активистом «Европейской Беларуси» Леонидом Кулаковым, который до сих пор отбывает раннее постановленный судом административный арест на 25 суток, перенесли на 21 апреля. Его обвиняют в акции протеста по защите Куропат, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Наста Дашкевич заочно наказана штрафом в размере 15 базовых величин также за защиту Куропат. Решение было вынесено судом Первомайского района.

— 150 даляраў адным махам, ні за што. Нават без удзелу «абвінавачанага». Лёгка ў іх гэта робіцца. Казаць пра нейкае правасудзьдзе нават не выпадае, — рассказала Радыё Свабода Наста.

В суде Первомайского района рассматривалось дело активиста Романа Протасевича. Он принес справку из ректората, что в указанный в протоколе день был на занятиях, а не в Куропатах. Суд перенести на 14 апреля.

Старики-разбойники: пенсионеры рассказали, почему выходят на акции протеста

В том же суде рассматривалось дело активистки Ольги Николайчик. Ее обвиняли в активном участии в митинге в Куропатах, который прошел 24 февраля. Судья Инна Сидорок оштрафовала активистку на 30 базовых величин.

Центральный суд перенес рассмотрение дела правозащитницы Татьяны Ревяко на 18 апреля, которую обвиняют в мелком хулиганстве и неподчинении сотрудникам милиции по статьям 17.1 и 23.4 КоАП РБ.

В том же суде студента Никиту Калачика судья Виктория Шабуня наказала штрафом в размере 10 базовых величин за акцию протеста.

Какие решения выносят «незапрограммированные» судьи

Та же судья оштрафовала пенсионерку Нину Богинскую на 50 базовых величин за акцию возле здания КГБ 24 марта.

Суд Заводского района Минска оштрафовал председателя Партии БНФ Алексея Янукевича за участие в акции по защите Куропат на 50 базовых величин.

В суде Советского района активист «Молодого фронта» Роман Васильев оштрафован на 50 б.в. за участие в акциях по защите Куропат. Дело рассматривал судья Александр Волк, который ранее отправил на 3 суток Дмитрия Дашкевича.

 
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