В Городке молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в пьющую пиво компанию

24-летнему стрелку грозит до 10 лет тюрьмы.

24-летний житель городского поселка Езерище в Городке встретил у одного из подъездов пьющую пиво компанию. Парень потребовал, чтобы молодые люди вылили спиртное, но компания его требование проигнорировала, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома. Тогда прохожий достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в одного из отдыхающих. В результате, молодой мужчина получил незначительные травмы.

В отношении жителя Езерища районный отдел Следственного комитета 7 апреля возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Максимальное наказание согласно этой статье — до 10 лет лишения свободы.