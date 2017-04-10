Как белорусы вошли в дюжину крупнейших покупателей недвижимости в Польше

В прошлом году физические лица и одна компания из Беларуси приобрели на территории соседней страны 14331 кв. м. жилой и коммерческой недвижимости.

Граждане Беларуси стали собственниками 11 538 кв. метров жилой и 2 740,63 кв. метра нежилой недвижимости, отмечается в документах Министерства внутренних дел и администрации Польши, которые изучило Завтра твоей страны. Еще 52,30 кв. м. приобрела белорусская компания.

Одиннадцать сделок по приобретению белорусами недвижимости общей площадью 760,63 кв. метров по польским законам успешно прошли процедуру утверждения министром внутренних дел и администрации.

В итоге по количеству купленных в Польше в 2016 году квадратных метров граждане Беларуси заняли 12-е место.

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