Дожди возвращаются, по юго-востоку до +18°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

11 апреля ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах, преимущественно по востоку, грозы, возможен град. Ветер южный с переходом на западный: ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-востоку до +18°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

12 апреля ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в северо-западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом.

Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +6..+12°С.

13 апреля на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +7..+13°С, по юго-востоку до +15°С.