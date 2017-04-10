На Окрестина 18 дней без суда сидят украинские студенты

Студенты, 19-летний Иван Даниленко и 18-летний Роман Легар, были задержаны 24 марта в Минске на улице для выяснения личности. С тех пор они находятся в ЦИП на Окрестина, посольство добивается их депортации, а уже за решеткой парни узнали: они теперь свидетели по уголовному делу о поджоге гомельской налоговой.

Центр изоляции правонарушителей на Окрестина

— Сын давно собирался в Минск, но я просила его туда не ехать. Объясняла: любой иностранец — это опасно, даже у нас останавливают молодых людей 18−19 лет и спрашивают: «Ты кто такой? Что тут делаешь?» Оказалось, с вашей милицией трудно иметь дело, — рассказывает TUT.BY Татьяна Олеговна, мама задержанного Ивана Даниленко.

Несмотря на предостережения родственников, студент медицинского колледжа Иван Даниленко и студент архитектурного университета Роман Легар приехали в Минск 24 марта. В тот же день они были задержаны сотрудниками в штатском прямо на улице. Сначала молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в ЦИП на Окрестина.

Как рассказывают родственники задержанных, парни приехали в Минск «просто посмотреть город» и не собирались участвовать в акции на День Воли 25 марта.

— Что касается Даниленко, его паспорт был передан в ОГИМ, и личность моего подзащитного на сегодняшний день установлена. Однако никаких процессуальных действий не происходит, хотя в течение 48 часов (отсчет идет от 3 апреля. — Прим.TUT.BY) должно было быть принято решение: или он будет выслан, или депортирован, — говорит адвокат Мария Колесова-Гудилина.

С паспортом другого студента, Романа Легара, вышла загадочная история. Его изъяли при обыске на квартире минчанки, где остановился парень, а потом документ просто исчез. Посольство Украины в Беларуси ждет от белорусской стороны официальные запросы по Легару, чтобы подготовить документы для его депортации, но пока никаких запросов не поступало. Кроме того, посольство направило ноту в белорусский МИД.

— Если бы украинских граждан готовили к высылке, было бы здорово, но пока такой информации нет. Мы продолжаем работать над этим вопросом и надеемся, что в ближайшие дни они будут депортированы, — комментирует TUT.BY Александр Новоселов, консул и первый секретарь Посольства Украины в Республике Беларусь.

28 марта в ЦИП на Окрестина приехали следователи из Гомеля и допросили Даниленко и Легара в качестве свидетелей по уголовному делу о поджоге гомельской налоговой. Напомним, утром 24 марта стало известно, что в здание бросили коктейль Молотова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Студенты из Киева отрицают, что имеют к этому хоть какое-нибудь отношение.

— Мои подзащитные делали пересадку в Гомеле в ночь с 23 на 24 марта. Они настаивают на том, чтобы просмотреть видеозаписи с вокзала, по которым станет понятно, что их возле налоговой инспекции не было. В данный момент у украинских граждан изъяли куртки, штаны, шапки для экспертизы, — уточняет адвокат Мария Колесова-Гудилина.

— Почему ваша милиция не обратилась в консульство? Больше нечего делать нашим двум пацанам, как ехать в Гомель и бросать коктейль Молотова в налоговую. Как будто у нас своей нет. Это вообще маразм, — не скрывает возмущения Татьяна Олеговна, мама Ивана Даниленко. — Сын сейчас живет отдельно, поэтому решил, видимо, съездить на выходные, чтобы семья не знала и не беспокоилась. А вот что получилось… Я немножко в шоке и не понимаю, почему его задержали? Третья неделя пошла, и ни туда, и ни сюда. Если бы я не стала искать Ивана, вообще сидел бы там безымянный. Увидев информацию о задержаниях на вашем Дне Воли трех украинцев, стала обращаться в посольство, МИД. Оказалось, речь вообще шла о других людях.

Родные Романа Легара вообще не знали, что парень поехал в Минск. Он ушел на занятия и больше не вернулся, сообщила TUT.BY его тетя Татьяна.

Всего накануне Дня Воли и во время него в Минске задержали восьмерых граждан Украины. Помимо Ивана Даниленко и Романа Легара, перед 25 марта были задержаны три проповедника из Украины, их уже депортировали из Беларуси. Во время акции протеста в День Воли милиция задержала еще трех украинцев. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.