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Политика
10.04.2017
Павел Рос
«Российскими чиновниками «мягкая белорусизация» воспринимается очень нервно»

Политолог подробно объяснил, почему в отношениях Беларуси и России пока не все гладко.

Граффити о дружбе Минска и Москвы. Фото onliner.by

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает преждевременным утверждать, что 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин решили все спорные вопросы.

В комментарии «Салiдарнасцi» он обратил внимание на несколько любопытных моментов. 

– Прежде всего, сами переговоры совпали с трагическим событием – терактом в метро, – напомнил эксперт. – И это явно изменило повестку всего разговора, а основное внимание было сконцентрировано на вопросах безопасности и внешней политики.

При этом, как признался сам Лукашенко в интервью телеканалу «Мир», вопросы торговли и нефтегазового кризиса с Путиным они толком обсудить не смогли.

– Заявления белорусских чиновников о том, что российская сторона якобы готова выделить дополнительные кредиты звучат противоречиво. И дьявол здесь кроется в деталях. Хотя стороны и договорились о решении всех спорных вопросов в течение десяти дней, не факт, что они действительно будут решены, – отметил Арсений Сивицкий.

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По его словам, российская сторона не против помочь с рефинансированием задолженности по кредиту в размере 800 миллионов долларов, в то время как задолженность за газ по-прежнему остается:

– И Россия ожидает ее погашения. Только в этом случае можно ожидать восстановления поставок прежних объемов нефти в Беларусь. Непонимание этих деталей белорусскими чиновниками, а также самой этой последовательности может спровоцировать новый кризис между двумя странами, – подчеркнул эксперт.

Кроме того, собеседник прокомментировал неожиданное появление в эфире российского телевидения сюжета с критикой Лукашенко.

 – Это можно рассматривать как сигнал со стороны Кремля для властей Беларуси, – сказал Арсений Сивицкий. – Дело в том, что российская власть рассматривает мягкую либерализацию в Беларуси, которая ведет к усилению позиции национальной культуры, истории и языка, как потенциальную угрозу для своего влияния.

Это же касается активизации оппозиционных структур и гражданского общества в стране, которые традиционно имеют прозападную ориентацию.

– Российская сторона вмешивается, ставя ультиматумы руководству Беларуси, в том числе, и по актуальной в последнее время «мягкой белорусизации», которая российскими чиновниками воспринимается очень нервно, – обратил внимание Арсений Сивицкий.

По его словам, возможно, помощь со стороны России будет требовать стратегических уступок со стороны Беларуси, подрывающих независимость и суверенитет.

 
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