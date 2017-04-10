«Всю жизнь моя страна всех вокруг называла врагами»

Матвей Ганапольский на «Эхе Москвы» резко высказался о настроениях в России.

«Я родился в 1953 году, и сколько я себя помню, мы враждовали с Америкой. Вначале враждовал СССР, люди постарше это помнят – все было как сегодня. Рассказывали, что Америка «чмо», только слова такого не знали. Естественно, говорили, что мы круче, но в подтверждение приводился только космос, все остальное было в очередях.

По телевизору полоскали мозги про империализм, а вместо Соловьева и Киселева был журнал «Крокодил», где славный Борис Ефимов рисовал жирных миллиардеров, обнимающих атомную бомбу и рабочих, которые шли с плакатом «Мы за мир».

Боролись против Солженицына и Сахарова, митингующих рабочих расстреливали в Новочеркасске. Друзей у СССР было много, но кого силой приволокли в «совок», их и назвали друзьями. То, что лишь назвали, свидетельствует факт, что все они в результате разбежались. Все, даже куба убежала и ждет, когда же, наконец, американцы начнут инвестировать в ее экономику.

Так вот всю мою жизнь всех вокруг себя моя страна называла «врагами», и так год за годом. И вот прошло более 60 лет, и все как прежде: держа в руках американский айфон, летая на американском «Боинге» и делая компьютерную томографию на американском аппарате «Дженерал Электрик», по ящику, брызгая слюной, мне рассказывают про врага-Америку. Как всегда, ничего не противопоставляя убеждают, что тут лучше.

Вместо бывших украденных стран Балтии, теперь краденные Крым и Донбасс. «Островом Свободы» теперь является Иран – как известно, вместе с ним Россия грозит Америке — какие-то страхи за переход за какую-то «красную черту» в Сирии. Вместо Сахарова теперь Навальный, вместо Солженицына мой коллега Плющев, которого мочат в центральных программах, впрочем, повышая его рейтинг.

Отличие лишь в одном – если импотенты из КПСС легли в могилу без гроша в кармане, то эти у власти именно чтобы украсть. Вот и все отличие».