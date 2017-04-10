Экс-глава Минобороны и Госпогранкомитета нашел новую работу

Экс-глава Минобороны и Госпогранкомитета Леонид Мальцев стал проректором Международного университета МИТСО.

Эту информацию TUT.BY подтвердили в вузе.

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Мальцев приступил к своим обязанностям в МИТСО с 5 апреля. Он стал проректором по инновационной и научной работе, сообщила начальник пресс-службы МИТСО Надежда Какшинская.

Это новая должность: сейчас в разделе «Администрация» на сайте вуза она не значится.

Леонид Мальцев ушел в отставку по возрасту в декабре 2016-го. Имеет звание генерал-полковника.

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В 1999 году Леонид Мальцев защитил в Москве кандидатскую диссертацию под названием «Деятельность органов военного управления по поддержанию и укреплению воинской дисциплины», в 2004-м — докторскую «Стратегия военного строительства в Республике Беларусь в современных условиях».