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Экономика
10.04.2017
Гендиректор МТЗ рассказал, сколько в среднем получают на предприятии

Средняя мартовская зарплата на МТЗ составила 950 рублей, рассказал агентству «Минск-Новости» гендиректор предприятия Федор Домотенко.

При этом последние два месяца, по его словам, с предприятия никто не увольнялся.

— В 2016 году мы не просто продержались, но и смогли улучшить положение. Будем стремиться к увеличению зарплаты, потому что показатели завода позволяют идти вперед, — уточнил Федор Домотенко.

Гендиректор предприятия также коснулся темы увольнений.

— Де-факто можно констатировать: уже два месяца у нас никто не увольнялся. Повышаем производительность труда. В том числе за счет совмещения специальностей, что, кстати, не запрещено законодательством. Согласно нашим внутренним документам, если человек уволился или ушел на пенсию, другому работнику не запрещено проявить инициативу и выполнять трудовые обязанности того, кто ушел. При этом прибавка к зарплате может доходить до 50%. Самое интересное, люди нас в этом поддерживают, — отметил Федор Домотенко.

 
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