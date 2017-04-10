Путина щелкнули по носу

Теперь президент РФ усилит военную поддержку гражданина Асада. Такой ответ лежит на поверхности, но его недостаточно. Щелчок остается.

Трамп зарабатывает очки внутри Америки, показывает, что он не «соплежуй», как выражается Путин, не Обама, что он конкретный «пацан сказал – пацан сделал». Таков внутриполитический смысл ракетного удара США по авиабазе в Сирии.

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Если говорить о внешней политике – не думаю, что происходящее выгодно для господина Асада. Теперь нам предстоит проверить, что для Путина является границей. Понятно, что Путин страшно возмущен, о чем громко говорит он сам и все его эхо, вся его пропаганда. Возмущен он не Асадом, на которого ему глубоко плевать, и не всей этой идиотской Сирией, которая нужна России как прошлогодний снег. Возмущен он одним – что его не уважают. С ним разговаривают не на том языке, которого он хочет.

И вот теперь надо решить основной вопрос философии: «Ты меня уважаешь или ты меня не уважаешь? А если ты, Трамп, меня не уважаешь, то чем я, Путин, готов заплатить, чтобы принудить тебя уважать меня?».

Путин должен показать себе и всему миру, что он, Путин, как о нем долго писала и продолжает писать западная пресса, и как он сам давно поверил этой прессе – является самым влиятельным человеком в мире. Он. Не Трамп. Не кто-нибудь другой. А он – Путин. «Я самый влиятельный человек в мире. И меня щелкнули по носу. Совершенно не важно – из-за Асада или из-за чего-то другого. Меня щелкнули по носу». Теперь посмотрим, что он сделает в ответ.

Простые ответы очевидны: Путин усилит военную поддержку гражданина Асада. Такой ответ лежит на поверхности, но его недостаточно. Щелчок остается.

Впрочем, на развенчание мифа о всесильности Путина в России, эта ситуация никак не повлияет. Телевизор тут же объяснит, что «Трамп – просто выживший из ума козел. Просто старый, выживший из ума американский козел. И мы на этого козла управу найдем. Понятно, что не в один день, ведь водородную бомбу мы на Вашингтон не сбросим. Но не беспокойтесь – управу найдем».

Латынина: «Трамп полностью уничтожил репутацию Путина»

Впрочем, если Тиллерсон приедет в Москву и обменяется парой улыбок с Лавровым, то завтра нам объяснят, что Трамп – настоящий американский парень, который действительно хочет наладить отношения с Россией.

Российское общественное мнение, как и общественное мнение во многих странах, счастливо тем, что у него нет памяти. Оно помнит только то, что сказали сегодня по телевизору. Что говорили вчера, оно не помнит. Поэтому мы можем то дружить с Турцией, то ругаться с Турцией, то опять дружить, то опять ругаться. Абсолютно никаких противоречий тут нет.

Но лично у Путина память хорошая, он помнит все. Поэтому для него лично, а его личность и есть российская политика, для него лично – это существенная проблема.

Ну а что касается ситуации в Сирии, то понятно, что Израиль и Саудовская Аравия восприняли это с восторгом. Саудовская Аравия теперь значительно усилит поддержку антиасадовской оппозиции. Ведь давно уже нет никаких сомнений, что война в Сирии – это война Саудовской Аравии против Ирана.

И эта война будет продолжаться. Ни Иран, ни Саудовская Аравия не отступят. Ведь это не война Трампа с Путиным, тут не только личные понты, тут глубокие религиозные, экономические, политические причины, которые никуда не исчезли и никуда не исчезнут.