«Это операция по финансовой поддержке «Газпрома», а не Беларуси»

Чиновники заговорили о новом кредите «на хороших условиях» от России. Стоит ли радоваться?

Как заявил в эфире ОНТ вице-премьер Владимир Семашко, Беларусь договорилась с Россией о предоставлении нового кредита примерно на 1 миллиард долларов. Кроме этого, для белорусских властей будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Позволят ли эти деньги залатать все дыры в белорусском бюджете?

– Во-первых, Семашко – это не тот человек, мнение которого является окончательным и бесповоротным, – говорит в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист Ярослав Романчук. – Я хотел бы прочитать подобную информацию либо на сайте Министерства финансов России, либо на сайте Евразийского фонда стабилизации и развития, а лучше услышать однозначное заявление об этом из уст Медведева или Путина.

По мнению собеседника, доверия к белорусским переговорщикам мало, так как они неоднократно делали заявления, «которыми потом можно было пристыдиться и даже уйти из-за них в отставку».

– Это операция по финансовой поддержке «Газпрома», которая ничего не имеет общего с поддержкой белорусской экономики. Беларусь лишь получает дополнительный внешний долг, – подчеркивает эксперт.

Напомним, Беларусь обязалась выплатить задолженность за российский газ в размере 726 млн долларов.

«Россия даст денег самой себе»

Ярослав Романчук напоминает, что совокупный государственный долг Беларуси в 2016 году превысил 50% ВВП.

– Это тупиковый и бесперспективный путь: удавка, которая с каждым годом становится все короче и сильнее давит шею. Радоваться здесь абсолютно нечему. Мы не решаем ни одну из тех проблем, которые привели к такой ситуации в белорусской экономике. Мы не открываем ни один новый источник роста, а просто берем и прожигаем наше будущее. И это самое опасное, – замечает экономист.