Письмо патриота из СИЗО КГБ: вынужден смотреть в камере ТНТ

«Наша Ніва» опубликовала письмо 30-летнего Виктора Данилова, которого хотят выставить боевиком.

Он бывший военный, в последнее время работал в частной компании.

Данилов отмечает, в частности, что постоянно приходится смотреть российский развлекательный телеканал ТНТ.

– Не па сваёй волі гляджу ТНТ. Тэлевізар паказвае шмат каналаў, але мы самі выбіраць тое, што хочам глядзець, мы не можам, – написал он.

Дык што ж рыхтаваў «Белы легіён»?