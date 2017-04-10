Письмо патриота из СИЗО КГБ: вынужден смотреть в камере ТНТ
«Наша Ніва» опубликовала письмо 30-летнего Виктора Данилова, которого хотят выставить боевиком.
Он бывший военный, в последнее время работал в частной компании.
Данилов отмечает, в частности, что постоянно приходится смотреть российский развлекательный телеканал ТНТ.
– Не па сваёй волі гляджу ТНТ. Тэлевізар паказвае шмат каналаў, але мы самі выбіраць тое, што хочам глядзець, мы не можам, – написал он.
Дык што ж рыхтаваў «Белы легіён»?
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