Как научить белорусов распоряжаться общественными деньгами

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Почему местные чиновники не руководствуются интересами населения?

В Беларуси готовят Концепцию развития местного самоуправления до 2030 года.

В Беларуси нет местного самоуправления, только его зачатки, считает председатель ПОО «Фонд имени Льва Сапеги» Мирослав Кобаса. Среди главных проблем эксперт называет принадлежность коммунальной собственности государству, недостаток профессиональных кадров, отсутствие понятия общины и вопросы по административно-территориальному делению.

— Нет понятия «община» — нет субъекта, — подчеркивает Мирослав Кобаса.

В Беларуси говорят о «бюджете административно-территориальной единицы».

— То есть бюджет направлен не на людей, а на территорию, — поясняет эксперт.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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