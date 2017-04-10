В России коллекторы избили 11-летнего инвалида

В Екатеринбурге трое неизвестных мужчин избили ученика пятого класса коррекционной школы.

Это произошло 5 апреля в лифте дома, где ребёнок проживает со своей матерью, сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребёнка, такого денежного долга за ней не числится.

Следствие рассматривает несколько версий, в том числе, совершение нападения в связи с задолженностью перед финансово-кредитной организацией, а также в связи с имеющейся у семьи значительной задолженностью по коммунальным платежам.