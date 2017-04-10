Лукашенко показал золотые и мраморные интерьеры своего дворца. Байнет не впечатлился.

Российские журналисты, приехавшие изучать туристические достопримечательности Минска, посетили и Дворец Независимости, в котором встретились с главой Беларуси.

Лукашенко опять «спалился» на Дворце Независимости

В эфире он провел небольшую экскурсию по дворцу, а его представитель рассказала, как Лукашенко «сам брал картошку в руки, сам ее тер – и учил поваров правильно жарить» драники.

Видео: сюжет НТВ о Беларуси на 29-й минуте

Интернет-пользователи увиденным не вдохновились. Белорусов удивило, в какой роскоши живет и работает руководитель страны.

«Страна у нас богатая, можем себе позволить дворцы…», – с иронией замечают комментаторы talks.by.

«Гордиться нужно передовыми, современными производствами, научной и педагогической деятельностью, отсутствием бездомных и нищих, поддержкой народа в конце концов, а не этим… Пустота и безнадега».

«Вот сюда и ушли наши налоги. Не в дороги, медицину, образование и другую полезную всем инфраструктуру, а в дворец для избранных».

«Самый страшный по архитектуре и застройке квартал Минска».

Район дворцов и замков

«Такая гордость будто сам заработал на дворец, стоимость которого сравнима с долгом за газ».

«А в главном корпусе БГУ все точно так же, как и 15 лет назад: старые парты, протоптанные лестницы... Не стыдно вообще?»

«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом».

«Основная проблема страны. Не может ни один человек разбираться во всем лучше всех. Причем, абсолютно во всех сферах. От науки, до спорта, от залежей недр, до жарки драников».