Шейк родила Куперу первенца

Оказывается, еще около двух недель назад.

У 31-летней российской супермодели Ирины Шейк и 42-летнего американского актера Брэдли Купера родился первенец. По сообщениям западных СМИ, это случилось еще две недели назад. На утро понедельника неизвестен ни пол ребенка, ни имя, ни точная дата рождения.

Роман между ангелом Victoria's Secret и голливудской звездой начался весной 2015 года. В конце ноября прошлого года стало известно о беременности Шейк: она появилась на ежегодном шоу знаменитого бренда женского белья, где и продемонстрировала округлившийся живот.