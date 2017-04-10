Безумие с бонстиками. Что это было?

За два месяца небольшие резиновые чудища с присоской из «Евроопта» заполонили дома тысяч белорусов.

Купил товара на 15 рублей — и вот уже в твоих руках один из 24 персонажей: Лупач, Крол, Желтобрюх или т.д. И думай, что с ним делать: то ли выбросить, то ли подарить ребенку, то ли приклеить на холодильник — подарок, как-никак.

Лента Instagram по хэштегом #bonsticks

На основе фото в Instagram уже можно составить топ-20 мест, куда можно приклеить бонстика: на лоб, на нос, на очки, на бокал, на ногти, на часы, на шапочку для плавания… — вариантов уйма.

В воскресенье, 9 апреля, компания объявила о завершении акции.

Очевидно, забава пришлась по вкусу не только детям, хотя торговая сеть в первую очередь метила именно в эту аудиторию: как не помочь собрать ребенку коллекцию, если для него это так важно? В социальных сетях даже начали создавать группы по обмену бонстиками, а некоторые попробовали на этом еще и заработать, организовав перепродажу.

«Евроопт» устроил тур по Беларуси для четырех бонстиков -игровых кукол. Они объехали более 20 городов и встретились с 70 тысячами белорусов — это как если бы пять раз собрать «Минск-Арену».

В Орше, кстати, первое знакомство с бонстиками, на которое пришло несколько тысяч горожан, было прекращено милицией — мол, «несанкционированная акция».

Одним словом, пиар-кампания получилась заметной. В связанных с бонстиками группах в соцсетях оказалось в общей сложности более 30 тысяч подписчиков — и это всего за несколько месяцев. Кстати, первоначально планировалось, что акция продлится месяц. Однако поскольку белорусов, которые массово начали коллекционировать чудовищ, было уже не остановить — компания решила продлить коллективное «безумие».

Число бонстиков идет на миллионы

Как рассказала руководитель пиар-отдела «Евроопта» Татьяна Курбат, образы и имена бонстиков придумала творческая группа компании. Татьяна уверяет, что таких фигурок нет больше нигде в мире, хотя сама идея не нова.

«Мы проанализировали реакцию людей на подобные проекты в других странах и поняли, что хотим сделать подобное, но еще масштабнее и заметнее. На наш взгляд, у нас это получилось. То, что «залипла» вся страна, как мы говорим внутри компании, это на лицо, — отмечает Татьяна.

— Основная активность была построена на оживших персонажах и бонстик-мобиле, на котором они и перемещались. Эта огромная зеленая машина вызвала восторг и «вау». Мы поняли, что идея оживить нескольких героев оказалась правильной, потому что детям, как показала практика, отчасти не хватает праздника. Мы этот праздник постарались для них устроить. Очень искренне, без какого-то там скрытого умысла. И очень рады, что у нас это получилось. Мы придумали для детей сказку, в которую они поверили.

Точное количество выпущенных за время акции бонстиков — коммерческая тайна, однако Татьяна говорит, что счет идет на миллионы.

Бонстики в Гомеле. Фото gp.by

«Похоже, что существует договоренность между Евроопт и властями»

В акции компании нет ничего сверхгениального и нового, но это работает. Кажется, прекрасный пример другим игрокам на белорусском рынке: бери и делай.

Однако известный рекламист, руководитель проекта Belretail.by Сергей Скороход так не считает.

— «Евроопт» — это очень крупный игрок нашего рынка, которому государство придает особую роль социального ритейлера. Похоже, что существует договоренность между компанией и властями, — говорит Сергей. — Компания делает многое для того, чтобы цивилизованная торговля дошла, в том числе, и до наших маленьких деревень. Существует точка зрения, что эта компания захватила весь рынок и не допускает никого к конкуренции, но это вопрос отношений «Евроопта» с государством.

Рекламист не считает, что на акции с бонстиками компания заработала какие-то безумные деньги. Он полагает, что при их объемах это лишь один небольшой инструмент влияния через детей на целевую аудиторию, работа на лояльность. Сергей Скороход не видит ничего предосудительного в том, что белорусы помешались на этих фигурках. По его мнению, если так случилось, значит, людям не хватало эмоций, каких-то маленьких радостей в жизни. Если бизнес дал им это — хорошо.

— Мне кажется, что качество этих фигурок ниже европейской планки, нужно было сделать лучше. Однако с точки зрения маркетинга — все хорошо, они молодцы, — говорит Сергей. — «Евроопт» выглядит инновационно, прибегая к самых эффективным маркетинговым ходам, которые уже опробированы на рынке Западной Европы.