Российский «Первый канал» раскритиковал Лукашенко и дал слово Статкевичу

Сюжет об антироссийских настроениях в Беларуси вышел в программе «Воскресное время» на Первом канале.

В сюжете за авторством Екатерины Кибальчич рассказывается, что «Лукашенко рад был отвлечь общество от внутренних проблем и направить ненависть в сторону России». В частности, утверждается, что «белорусская милиция не разгоняла антироссийские митинги».

Сообщается, что в белорусских СМИ регулярно выходят антироссийские новости.

– «Россия является серьезной угрозой реальной войны для Беларуси». Видео телеканала «Белсат» (Польша). Этот телеканал выглядит как белорусский и вещает на белорусском языке, но на самом деле принадлежит правительству Польши и редакция находится в Варшаве. Именно телеканал «Белсат» вот уже несколько лет рассказывает, что Россия планирует захватить всю белорусскую территорию. О российском вторжении рассказывают и другие белорусские журналисты. Причем заголовки, как из одной методички: «Россия летом введет войска в Беларусь». Редакция сайта «Хартия-97» тоже находится в Польше, и это один из самых популярных ресурсов. Все белорусские издания, кроме государственных, явно или тайно поддерживаются западными грантами, – говорится в сюжете.

Приводятся слова политолога о том, что идея о возможности применения РФ военной силы против Беларуси абсурдна.

В сюжете дали слово политику Николаю Статкевичу, который высказался против антироссийских настроений и объяснил, почему дотациям России не все рады: «Благодаря вот этим дотациям Лукашенко сохранил власть, и он не позволяет нам построить нормальную экономику».

«Первый канал» отметил, что хоть Россия помогает белорусской экономике, но «белорусская элита фактически на содержании у европейских и американских фондов».

Политолог заявил: мы можем потерять Беларусь, несмотря на скидки на нефть газ и нефть, как потеряли Украину, если не вкладывать деньги в выстраивание доброго имиджа России.

Завершается сюжет словами «белорусский президент позволяет развиваться русофобии».