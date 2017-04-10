Белорусские телеканалы показали радость Лукашенко от победы в любительском турнире

Большие сюжеты, посвященные малозначительному событию, показали телеканалы ОНТ, «Беларусь 1» и СТВ.

Команда Александра Лукашенко, за которую, в том числе, выступают бывшие профессионалы, в очередной раз победила в Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей. В финале на «Чижовка-Арене» она обыграла команду Минской области со счетом 9:4.

Из сюжетов видно, что глава Беларуси вышел на лед из другой раздевалки, нежели его команда. На трибунах сидели представители БРСМ и «Белой Руси».

Кубок победителям вручал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, а медали – министр спорта Александр Шамко. Было видно, что глава государства очень рад победе.

После матча Александр Лукашенко бросил с ледовой площадки на трибуны мягкие игрушки и свою клюшку.

Как следует из статистики, в матче он не смог забросить ни одной шайбы.