Профессор Войтович: «Зарплаты в науке просто смешные»

Могут ли ученые спасти экономику Беларуси — о дырах по пути от науки до производства бывший президент Национальной академии наук, профессор Александр Войтович.

Достижения науки не в полной мере работают на экономику страны, заявил Александр Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки. Глава государства считает недостаточным число разработок мирового уровня.

Оправданы ли претензии к ученым?

— Понятно, что академия в большой степени финансируется за государственные деньги, поэтому ничего удивительного в том, что государство обсуждает с учеными, как наладить процесс науки, инновации, переход в экономику. Но ясно и то, что не Национальная академия наук виновата в той ситуации, в которой оказалась белорусская экономика, — говорит профессор Александр Войтович, который сейчас руководит лабораторией Института физики Национальной академии наук.

— Что касается инновационного процесса, в котором НАН должна принимать энергичное участие, то можно привести много примеров, когда академия выполняет эту роль, — подчеркивает ученый. — Но также можно сказать, что инновационный процесс в стране не отстроен. На пути от науки до производства множество дыр, и эти дыры не могут быть залатаны Академией наук. Это дело власти и экономистов.

Кроме того, ситуация в белорусской науке сегодня очень тяжелая.

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