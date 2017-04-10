Россия предоставит Беларуси кредит в $ 1 млрд «на хороших условиях»

Беларусь договорилась с Россией о предоставлении нового кредита примерно в $ 1 млрд, сообщил 9 апреля в эфире ОНТ вице-премьер Владимир Семашко.

После встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

– Третий, четвертый транш, каждый по $ 300 млн – итого это $ 600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $ 1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить, – приводит БЕЛТА слова Владимир Семашко.

Ранее эксперты задавались вопросом, где белорусские власти возьмут $ 726 млн, чтобы отдать газовый долг и вернуть поставки российской нефти в прежнем объеме.

На прошлой неделе вице-премьер Василий Матюшевский заявил, что Россия рефинансирует долг Беларуси в размере $ 750-800 млн.