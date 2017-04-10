В Египте режим чрезвычайной ситуации из-за «кровавых воскресных терактов»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белорусский рубль начал неделю со снижения к доллару
Экс-глава Минобороны и Госпогранкомитета нашел новую работу
Гендиректор МТЗ рассказал, сколько в среднем получают на предприятии
Письмо патриота из СИЗО КГБ: вынужден смотреть в камере ТНТ
Как научить белорусов распоряжаться общественными деньгами
«Феномен зомбоящика закончился»
В России коллекторы избили 11-летнего инвалида
Белорусские телеканалы показали радость Лукашенко от победы в любительском турнире
Профессор Войтович: «Зарплаты в науке просто смешные»
Россия предоставит Беларуси кредит в $ 1 млрд «на хороших условиях»
Чаму калгаснікі зайздросьцяць пэнсіянэрам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко рассказал, как Путин спал во Дворце Независимости
Латынина: «Трамп полностью уничтожил репутацию Путина»
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Собчак обратилась к Путину: «Моя тетя Лариса была в 40 метрах под землей в том самом перегоне метро»
Ученый: «Чтобы только объявить президента, «выписали» целого Аверкова»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Воскресный протест в Бобруйске: «Значит, вязать не будут»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
«А где наши авианосцы?»: США направляют флот к берегам Кореи
«Гатовыя пляскаць у ладкі», — рабочы «Івацэвічдрэва» пра затрыманьне дырэктара
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»
Адвокат ученика гимназии №74 о приговоре: «Жестоко, несправедливо, незаконно»
«Власть сказала себе: «В этой стране живут бараны»
Почему американские полицейские — это не белорусские омоновцы
Цитаты, которыми суд перечеркивает надежду человека на то, что его голос что-то весит
«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»
Депутат сравнил Лукашенко с Наполеоном
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Крысціна Крысанава: «Калі нехта казаў: «У цябе тоўстыя ляжкі», адказвала: «Так, ужо каторы год»
Улыбнуться и прослезиться: честные фото Александра Петросяна
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
В мире
10.04.2017
В Египте режим чрезвычайной ситуации из-за «кровавых воскресных терактов»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца.

В своем заявлении, которое прозвучало в эфире национального телевидения, глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера после кровавых воскресных терактов, сообщает Reuters.

— Режим чрезвычайного положения вводится для защиты страны, и о сроках вступления режима будет объявлено после принятия соответствующих конституционных и правовых процедур. Я обращаюсь к вам не как к христианам или мусульманам, а как к египтянам, террористы пытаются подорвать наше единство, и мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину.

К вечеру воскресенья на улицах Каира были развернуты спецподразделения египетской армии, город патрулируют десятки единиц легкой бронетехники, армейские джипы. Аналогичные меры принимаются по всей республике, где под охрану берутся объекты инфраструктуры, церкви, мечети и госучреждения, отмечает newsru.com.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ подразделениям армии «о немедленном развертывании и оказании помощи полиции в обеспечении безопасности жизненно важных объектов во всех провинциях республики». Под особый контроль был взят столичный международный аэропорт.

Корреспондент ТАСС отмечает, что явной паники в стране не наблюдается, однако на улицах непривычно мало людей.

Два крупнейших за последние годы теракта в Египте произошли в воскресенье днем с разницей в несколько часов. Сначала смертник привел в действие мощную взрывчатку в христианской церкви Святого Георгия в городе Танта (в 60 километрах к северу от Каира). Жертвами этой атаки, согласно официальным данным, стали 27 человек, около 80 получили ранения.

Вскоре после этого взрыв прогремел вблизи кафедрального собора Святого Марка в Александрии. Террорист попытался зайти на территорию храма, но этому воспрепятствовал страж порядка. Смертника направили к рамке металлоискателя. Подойдя к ней, он подорвал себя в полуметре от стоявших там двух сотрудниц полиции.

Жертвами второго взрыва стали 17 человек, 48 пострадали. Среди убитых —  семь полицейских, в том числе три женщины. В момент теракта в церкви находился коптский патриарх Тавадрос II, он не пострадал.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Латынина: «Трамп полностью уничтожил репутацию Путина»
Как Давыдько танцует джигу на граблях
Лукашенко опять «спалился» на Дворце Независимости
Российский «Первый канал» раскритиковал Лукашенко и дал слово Статкевичу
«Саша драники жарит, Лида борщ варит, а экономикой заняться некому – одни кухарки кругом»
«Это операция по финансовой поддержке «Газпрома», а не Беларуси»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY