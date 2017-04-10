В Египте режим чрезвычайной ситуации из-за «кровавых воскресных терактов»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца.

В своем заявлении, которое прозвучало в эфире национального телевидения, глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера после кровавых воскресных терактов, сообщает Reuters.

— Режим чрезвычайного положения вводится для защиты страны, и о сроках вступления режима будет объявлено после принятия соответствующих конституционных и правовых процедур. Я обращаюсь к вам не как к христианам или мусульманам, а как к египтянам, террористы пытаются подорвать наше единство, и мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину.

К вечеру воскресенья на улицах Каира были развернуты спецподразделения египетской армии, город патрулируют десятки единиц легкой бронетехники, армейские джипы. Аналогичные меры принимаются по всей республике, где под охрану берутся объекты инфраструктуры, церкви, мечети и госучреждения, отмечает newsru.com.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ подразделениям армии «о немедленном развертывании и оказании помощи полиции в обеспечении безопасности жизненно важных объектов во всех провинциях республики». Под особый контроль был взят столичный международный аэропорт.

Корреспондент ТАСС отмечает, что явной паники в стране не наблюдается, однако на улицах непривычно мало людей.

Два крупнейших за последние годы теракта в Египте произошли в воскресенье днем с разницей в несколько часов. Сначала смертник привел в действие мощную взрывчатку в христианской церкви Святого Георгия в городе Танта (в 60 километрах к северу от Каира). Жертвами этой атаки, согласно официальным данным, стали 27 человек, около 80 получили ранения.

Вскоре после этого взрыв прогремел вблизи кафедрального собора Святого Марка в Александрии. Террорист попытался зайти на территорию храма, но этому воспрепятствовал страж порядка. Смертника направили к рамке металлоискателя. Подойдя к ней, он подорвал себя в полуметре от стоявших там двух сотрудниц полиции.

Жертвами второго взрыва стали 17 человек, 48 пострадали. Среди убитых — семь полицейских, в том числе три женщины. В момент теракта в церкви находился коптский патриарх Тавадрос II, он не пострадал.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».