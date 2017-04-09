В Египте произошел третий взрыв — в главном портовом городе

В Александрии произошел взрыв около здания кафедрального собора, есть погибшие и пострадавшие.

Взрыв произошел у входа в храм Святого Марка Александрии, главного портового города на севере страны. По данным полиции, погибли 10 человек, более 20 получили ранения. Один из погибших - полицейский, который пытался предотвратить теракт, сообщает newsru.com.

По предварительным данным, в Александрии, как и в Танте, взрыв осуществил смертник. В церкви в Александрии во время взрыва находился патриарх коптской церкви Теодор Второй. ТАСС передает, что он не пострадал.

Утром взрыв прогремел в англиканской церкви Мар-Гиргис в городе Танта в 60 км к северу от Каира. Согласно сведениям Минздрава, жертвами ЧП, которое власти квалифицировали как теракт, стали 30 человек, свыше 80 пострадали. По информации силовых структур, атаку осуществил боевик-смертник.

По сообщению АР, террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за взрывы у церквей в двух городах.

Сегодня египетские христиане, как и в Беларуси, отмечают Вербное воскресенье, и на службу в церквях всегда собирается много народа.