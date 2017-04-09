Фотофакт. Тысячи граждан протестуют в Венесуэле: «Хватит репрессий!»

Они вышли в субботу на акцию протеста в Каракасе, чтобы поддержать лидера противостоящей президенту Николасу Мадуро оппозиции - Энрике Каприлеса.

Последнему Верховный суд на 15 лет запретил заниматься политической деятельностью, обвинив в «административных нарушениях» на посту губернатора штата Миранда, сообщает ВВС.

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Демонстранты несли плакаты: «Долой диктатуру!», «Хватит репрессий!» и «Каприлеса в президенты!». Полиция применила слезоточивый газ, чтобы не дать им приблизиться к бюро главного омбудсмена страны. По данным столичной мэрии, различные травмы получили 17 человек.

Участники акции провели минуту молчания в память молодого человека, застреленного полицейскими в четверг.

Манифестация 8 апреля стала крупнейшей за неделю, однако и в будние дни в стране проходили демонстрации.