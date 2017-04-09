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Лица
09.04.2017
Лера Василькова
Фотофакт. Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!

И свежие фото папарацци тому подтверждение.

Хайди Клум, которой 1 июня исполнится 44 года, демонстрирует отличную форму, которой может позавидовать новая волна звезд глянца и подиумов. Папарацци засняли немецкую супермодель, а также актрису и телеведущую, на пляже – цветущей и в отличном настроении.

Отметим, что мать четверых детей, которая последние годы встречается с арт-дилером Вито Шнабелем (младше на 13 лет), регулярно проводит свободное время на морских побережьях. Не стесняясь, в том числе, загорать топлесс.

 
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