По факту столкновения поезда «Москва – Брест» и электрички возбуждено уголовное дело

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила на своем сайте о возбуждении уголовного дела в связи со столкновением пассажирского поезда.

«В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было временно приостановлено.

По предварительным данным, в столкновении пострадали около 50 человек, из которых пятеро в настоящее время находятся в больнице. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка всем обстоятельствам сложившейся ситуации и действиям причастных к ней лиц», — говорится в тексте официального сообщения.

Тем временем движение поездов на западе Москвы восстановлено.

В воскресенье утром БелЖД и МЧС России опубликовали списки пассажиров, госпитализированных после столкновения.