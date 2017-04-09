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09.04.2017
Евгений Федоров
Как Беларусь застряла в лифте между двумя этажами

«Салiдарнасць» разбиралась, почему разговоры о «социальном государстве» в белорусских реалиях так и остаются разговорами.

В конце марта международная организация Программа развития ООН опубликовала свой ежегодный Индекс человеческого развития.

Это важный документ, на который обращают внимание чиновники во всем мире. Часто он даже служит своеобразной лакмусовой бумажкой, по которой можно определить, насколько эффективно работают те или иные социальные службы. Индекс оценивает уровень жизни, грамотность населения, общедоступность образования, а также уровень долголетия в каждой из стран.

Беларусь в авторитетном рейтинге уже который год находится на границе между двумя условными этажами: группой стран с «очень высоким уровнем человеческого развития», в которую входят почти все европейские страны, включая Норвегию, Швейцарию и Германию. И группой стран с «высоким уровнем развития», где находятся в основном государства Азии, Африки и Южной Америки, в которых социальные стандарты на порядок ниже.

Из года в год наша страна оказывается в компании Омана, Барбадоса и Уругвая, но никак не может попасть туда, где находятся развитые страны. В 2017 году Беларусь в индексе оказалась на 52 месте, что ниже не только Латвии (44 место), Литвы (37) и Польши (36), но и России (49). Это говорит, как минимум, о застое развития социальных стандартов в нашей стране. Причем, все это происходит на фоне постоянных разговоров чиновников о «социальном государстве».

Чтобы понять причины такой ситуации, достаточно посмотреть, на что в последние годы тратятся государственные средства.

К примеру, в бюджете 2017 года расходы на здравоохранение составляют лишь 878,8 миллионов рублей, на образование – 808 миллионов, на помощь семьям, воспитывающим детей – 457 миллионов. Зато на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности выделено 1,8 миллиарда рублей.

Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея

Выходит, поддерживая раздутый штат правоохранителей, государство косвенно лишает белорусов того самого человеческого развития, о котором почему-то пекутся в развитых европейских странах?

 
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