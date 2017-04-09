Реплика: «Тесная интеграция с Россией означает для Беларуси поглощение»

Хотят ли белорусы единой с Россией валюты и конституции?

Эксперты прокомментировали заявление Александра Лукашенко о неготовности двух народов к тесной интеграции.

— Белорусская власть в этих вопросах (единая валюта и конституция — ЗТС) всегда руководствовалась античным принципом, который звучит примерно так: «Лучше быть первым в Галлии, чем вторым в Риме», — считает политолог Сергей Николюк.

Любая тесная интеграция Беларуси и России, учитывая их объективно абсолютно разные весовые категории, по мнению эксперта, «означала бы для нашей страны поглощение, превращение ее в несколько дополнительных субъектов Российской Федерации».

— Ни один авторитарный лидер на это не пойдет, в том числе и Лукашенко, — уверен политолог.

Вот почему, говорит Сергей Николюк, белорусские власти уже третье десятилетие строят свои отношения с Россией по принципу: «Не учите меня жить, лучше помогите материально».

— За такую интеграцию не только Александр Лукашенко и вся белорусская элита двумя руками «за» — её поддерживает абсолютное большинство белорусов. Собственно, по этой схеме два последних десятилетия интеграция и развивалась, — подчеркивает собеседник.

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