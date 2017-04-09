Собчак обратилась к Путину: «Моя тетя Лариса была в 40 метрах под землей в том самом перегоне метро»

А также с супругом побывала в посольстве Беларуси в России.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

В день теракта в питерском метро вы были в вашем родном городе. И теракт, запланированный или нет, произошёл буквально у вас под носом, как говорится. Не так близко, конечно, как убийство Немцова, но всё равно очень близко.

В этот момент вы увлечённо разговаривали с вашим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Возможно, обменивались опытом, как лучше разгонять молодёжные митинги: у них есть модные водомёты, а вот у нас пока ещё этих водомётов нет. А в это же время моя тётя, тётя Лариса — мамина сестра, была в 40 метрах под землёй в том самом перегоне метро.

Через десять минут после того, как её поезд проехал «Техноложку», взорвалась бомба. Только эти десять минут отделили вот лично мою семью от большой человеческой трагедии. Почему это произошло в вашем городе, где вы буквально лично знаете всех высших офицеров ФСБ?

Несколько дней назад я со своим коллегой Павлом Лобковым обсуждала: по всему миру теракты, в Лондоне взрывы, в Париже расстрелы, волны насилия накатывают со всех сторон и расступаются, как будто огибая Питер. Потому что покуситься на Питер — это покуситься на всю имперскую историю великой державы и на ваше многолетнее президентство. Они совершили массовое убийство у вас дома.

За несколько дней до этого мы все видели, как выстроившиеся в колонну вооружённые росгвардейцы спасали город от школьников, но через несколько дней пришли с показательными обысками в сестрорецкую школу и поставили их лицом к стенке, якобы искали у школьников наркотики. Вы уверены, что это правильное распределение сил?

Вы уверены, что отдел по борьбе с терроризмом, который в Питере десятилетиями не давал высунуться ни одному ублюдку благодаря легендарному у нас в городе полковнику Королю, а теперь почти развален и остался без агентуры — это верное руководство госбезопасности?

Вы с кремлёвской высоты наблюдаете, как одни ГБшники едят других, дружат с бизнесменом Михальченко, почти уже доели МВД с разными разборками, и только отделы «Э» по борьбе с блогерами и городскими сумасшедшими неприкосновенны и разрастаются по стране.

Я знаю, вы всегда уделяете пристальное внимание любым уличным активностям, но когда такое количество подготовленных бойцов делят бизнес-крыши и сутками ловят «навальнят» в соцсетях — не отвлекли ли вы их от чего-то более важного?

Может быть иначе не пропустили бы Акабарджон Джалилова, который жил в вашем, нашем городе 6 лет, лепил суши, состоял в радикальных группировках в том же «ВКонтакте»? Правда, «Путина долой» он не писал, может поэтому на него не обратили внимания?

Они давно взрывают Москву, они почти каждый день взрывают Северный Кавказ, они врезаются в беспечную стокгольмскую толпу, но теперь они взрывают город, в любви которому вы, вот лично вы, так часто признаётесь, а ваши чиновники отвечают вам очередными «путингами», насильственно собранными по разнарядке на площади бюджетниками и студентами. Точно ли это достойный ответ?».

Примечательно, что накануне, в день записи видео, Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган побывали в посольстве Беларуси в России. Об этом телеведущая сообщила, не уточняя повод визита в московскую резиденцию, у себя в Instagram.

На сайте посольства ни о каких мероприятиях, прошедших 8 апреля, по данным на утро воскресенья ничего не говорится.