Представители всех христианских конфессий празднуют Вербное воскресенье

Это праздник, основным поводом которого стал момент входа Иисуса Христа в Иерусалим, произошедший ровно за неделю до его смерти на кресте.

Тогда народ Иерусалима встречал его как особу царской крови. Праздник относится к числу двунадесятых.

Днем празднования считается последнее воскресенье перед Пасхой, или иначе «неделя вайи» (вайя – от греческого «ветка»), от названия которой и пошло второе название праздника – Вербное воскресенье, так как жители Иерусалима встречали Христа с ветками пальмы, в православии и католичестве этот символ радости заменили на вербу.

Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью – Воскресение Господне. Освященные ветки вербы принято хранить весь год как источник целебной силы. По народному поверью, вербе приписывалась магическая сила влиять на орошение полей и лугов.

Считалось также, что верба обладает способностью наделять здоровьем и энергией людей и скот, предохранять их от заболеваний и нечистой силы. Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы – от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Сережки вербы признавались наделенными целительной силой: их давали есть бесплодным женщинам.