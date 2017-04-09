Урегулирование с грустным лицом

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Урегулирование недели

3 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча руководителей Беларуси и России. Переговоры прошли на фоне теракта в питерской подземке.

«Лукашенко добился определенного успеха. Но…»

По итогам встречи Владимир Путин заявил об урегулировании всех «нефтегазовых» споров с Беларусью. Но особой радости на лицах белорусских топ-чиновников при этом не читалось.

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Не испытал большой радости от поездки в Россию, похоже, и сам Лукашенко. После визита он дал большое интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», в котором было полно претензий к российской стороне.

Откровения недели

В пятницу глава государства провел совещание о перспективах развития белорусской науки. Но традиционно отошел от основной темы , благодаря чему ученые узнали, что за десятки лет существования так называемого Союзного государства белорусским производителям практически нереально попасть в Россию без взяток.

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Кроме того, ученое сообщество узнало, что люди науки в Беларуси «не с воды на хлеб перебиваются, но не то что небогатые, а можно сказать, совсем небогатые люди». Почему так произошло и что с этим делать осталось недосказанным.

Политзаключенный недели

Вячеслав Косинеров. Фото Юлии Дорошкевич

Правозащитные организации Беларуси выступили с совместным заявлением, в котором они признали Вячеслава Косинерова политическим заключенным. Правозащитники требуют от властей Беларуси прекращения уголовного преследования и его немедленного освобождения.

«Если бы кто-то хотел спровоцировать милицию на дурь, то вряд ли придумал бы лучшее, чем министр МВД»

Основанием для уголовного преследования Косинерова стала проведенная им 12 марта в Минске акция-перформанс. Он накинул петлю на статую полицейского-городового времен Российской империи, установленную у здания МВД.

Реакция недели

На этой неделе Европарламент одобрил резолюцию, в которой осудил «репрессии до и во время демонстрации 25 марта» в Беларуси и назвал действия белорусских силовиков «непропорциональными и неуместными».

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Также прозвучал призвал отменить Декрет №3 и освободить всех арестованных демонстрантов. Во время дебатов было озвучено предложение вернуть санкции против официального Минска.

Задержание недели

КГБ задержал гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» Владимира Шульгу, его сына Шульгу А.В. и близкого знакомого Шульги-младшего Непляховича А.В.

«Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»

По данным следствия, руководитель предприятия закупал импортное сырье по завышенным ценам через иностранные компании, подконтрольные его сыну. В результате ущерб составил не менее 225 тысяч евро.