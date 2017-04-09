«А где наши авианосцы?»: США направляют флот к берегам Кореи

На фоне роста напряженности в связи с продолжающимися северокорейскими ракетными запусками ударная группировка американского флота во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.

— Угрозой номер один в регионе остается Северная Корея из-за ее неразумной, безответственной и дестабилизирующей ракетной программы и стремления к ядерному оружию, — заявил пресс-секретарь командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм, сообщает ВВС.

Он назвал поход «Карла Винсона» проявлением предусмотрительности и постоянной готовности.

Эскадра в походе

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США, и что Вашингтон, если потребуется, решит эту проблему самостоятельно.

Авианосцы класса «Нимиц», которые принадлежит «Карл Винсон», длиной около 330 метров и водоизмещением 100 тысяч тонн, несут на борту в среднем по 80 боевых самолетов, по ударной мощи превышающих ВВС многих государств. Еще Дуайт Эйзенхауэр имел обыкновение при любом обострении международной обстановки первым делом спрашивать помощников: «А где наши авианосцы?».

Вопреки многочисленным решениям ООН, Северная Корея систематически проводит ракетные испытания, предположительно стремясь обзавестись оружием, способным поражать американскую территорию.

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